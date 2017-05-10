У шефа контрразведки Латвии украли компьютер

2017-05-10 22:00 | www.oxu.az | 4

В Латвии обокрали квартиру директора Бюро по защите конституции (контрразведки страны) Яниса Майзитиса. В числе прочих вещей воры вынесли компьютер главы спецслужбы, сообщает Oxu.Az cо ссылкой на Mixnews.

По словам начальника государственной полиции Интса Кюзиса, помимо портативного компьютера, были украдены не имеющие большой ценности вещи. Руководитель ведомства не стал называть имеющиеся у следствия версии произошедшего. Находился ли Майзитис в момент кражи в квартире, не уточняется.

Представитель Бюро по защите конституции Ивета Маура подтвердила, что у шефа контрразведки был украден компьютер. Однако она подчеркнула, что на нем не хранилась засекреченная информация. «Это был его личный компьютер. Нет повода для слухов о том, что там находились секретные данные», — подчеркнула она.

С.Б.

