Правительство Франции ушло в отставку

2017-05-10 22:16 | www.oxu.az | 3

Правительство Франции премьера страны Бернара Казнева ушло в отставку, ее принял уходящий президент Франции Франсуа Олланд.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Елисейского дворца.

«В связи с тем, что Конституционный совет объявил официальные результаты президентских выборов, и в соответствии с республиканской традицией я имею честь сообщить о своей отставке и отставке моего правительства», — сказал Казнев.

Олланд, как отмечается, принял отставку правительства.

С.Б.

