В Баку художник разрисовывает стены в стиле «Street Art» – ВИДЕО

2017-05-10 23:04 | www.oxu.az | 4

В Баку проходит интересная акция.

Как передает Oxu.Az, команда граффитистов «Urban Art» разрисовывает стены около станции метро «Азадлыг в стиле» «Street Art».

Творчество художника Азера Мамедли вызвало большой интерес среди жителей и гостей столицы.

Отметим, что эта уже вторая подобная работа молодого художника.

Группа «Urban Art» на своей странице в социальной сети «Facebook» выразила благодарность всем тем, кто их поддерживает.

С.Б.

