В Баку художник разрисовывает стены в стиле «Street Art» – ВИДЕО
2017-05-10 23:04 | www.oxu.az | 4
В Баку проходит интересная акция.
Как передает Oxu.Az, команда граффитистов «Urban Art» разрисовывает стены около станции метро «Азадлыг в стиле» «Street Art».
Творчество художника Азера Мамедли вызвало большой интерес среди жителей и гостей столицы.
Отметим, что эта уже вторая подобная работа молодого художника.
Группа «Urban Art» на своей странице в социальной сети «Facebook» выразила благодарность всем тем, кто их поддерживает.