Праздничное закрытие Бакинского шопинг-фестиваля (ФОТО)

2017-05-10 23:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В древней части столицы Азербайджана - Ичери Шехер, на площади у ворот "Гоша гала", состоялся праздничный концерт, посвященный закрытию Бакинского шопинг-фестиваля, сообщает Trend Life.

В концертной программе выступили заслуженная артистка Азербайджана Айбениз Гашимова, ее группа "Бюльбюлляр" и учащиеся Творческой академии исполнительницы, заслуженный артист, певец и скрипач Салим Аббасов, актеры Бакинского детского театра.

На вечере в исполнении артистов прозвучали азербайджанские народные песни, сочинения известных композиторов, а иллюзионисты продемонстрировали фокусы.

Музыкальная программа стала ярким, запоминающимся и очень красивым мероприятием, ознаменовавшим закрытие Бакинского шопинг-фестиваля. Концерт привлек большое внимание, как жителей города, так и многочисленных гостей столицы.

Бакинский шопинг-фестиваль проходил с 10 апреля по 10 мая при организационной поддержке Бюро конгрессов при министерстве культуры и туризма, и охватывал сразу несколько направлений - торговлю, туризм, сферу развлечений, моды и культуры.

В рамках фестиваля многочисленные торговые центры города предлагали гостям специальные скидки, в пунктах временной торговли в широком масштабе были представлены торговые марки Азербайджана и ряда зарубежных стран. В период проведения фестиваля были организованы лотереи, обеспечена выдача бонусных карт. Граждане Азербайджана и иностранные туристы смогли воспользоваться системой Tax Free при покупке товаров на сумму сто манатов и выше.

Также проводились различные развлекательные программы - концерты, театральные и кинопремьеры, выставки-ярмарки, торжественные церемонии и показы мод, были организованы ежедневные шоу - выступления ди-джеев и аниматоров, певцов и артистов, флешмобы, парад маскотов, танцы, выступления акробатов и т.д., способствующие превращению фестиваля в большой праздник.

В центре столицы, в отелях и торговых центрах были установлены информационные киоски.

Следующий шопинг-фестиваль будет проведен в октябре этого года.

(Автор: Джани Бабаева)