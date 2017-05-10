Президент: Оппозиция лишь разоблачает себя

2017-05-10 23:51 | www.oxu.az | 3

К сожалению, осуществляющая в Азербайджане деятельность «пятая колонна», и, в частности, желающие сегодня выдать себя за оппозицию антинациональные, продажные элементы, стараются нанести удар и по самым священным ценностям государства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на торжественной церемонии, посвященной 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 13-летию деятельности Фонда Гейдара Алиева.

«Стараются, но ничего не получается. Они лишь разоблачают себя. Еще раз показывают, что они являются врагами Азербайджанского государства, еще раз показывают, что, чем хуже будет государству, тем лучше будет для них. Азербайджанский народ в 1993 году изгнал эти антинациональные элементы из власти, и до сегодняшнего дня они ни на что неспособны. Они активизируются, когда получают инструкцию из-за рубежа, когда не получают инструкцию, они сидят и ждут ее.

На их митинге, если можно так их назвать, никто не приходит, кроме их родственников. Даже их родственники не приходят. То есть, полностью маргинализованный и брызжущий ядом, называющий себя оппозицией элемент, конечно же, не может повлиять на нашу работу. Однако они стараются запятнать наше развитие, успехи нашего государства, нашу армию. Наша армия в прошлом году продемонстрировала на что способна, и азербайджанская армия в любой момент способна освободить оккупированные земли. Фундамент строительства армии заложил Гейдар Алиев. Мы же его продолжатели, следуем по этому пути и сделаем все необходимое для нашей армии», - сказал глава государства.

С.Б.

