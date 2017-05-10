Президент Ильхам Алиев: На пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта мы, как и Гейдар Алиев, защищаем нашу принципиальную позицию

2017-05-10 23:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На пути урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта мы, как и Гейдар Алиев, защищаем нашу принципиальную позицию, и эта позиция укрепляется изо дня в день. Об этом в среду в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на торжественной церемонии, посвященной 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 13-летию деятельности Фонда Гейдара Алиева.

"Решения, резолюции ведущих международных организаций с 2003 года по сегодняшний день также подтверждают это. Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества - все эти организации приняли справедливые решения, резолюции, отражающие нашу позицию в связи с конфликтом, и осудили оккупационную политику Армении. За эти годы многие страны мира уже официально признали Ходжалинский геноцид как геноцид, а проведенный недавно в Нагорном Карабахе так называемый "референдум" никто не признал. Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили, что не признают этот "референдум". Соседние страны выступили с такими же заявлениями, международные организации этими заявлениями, еще раз показали, что они с уважением относятся к территориальной целостности нашей страны и не признают Нагорный Карабах, эту незаконную структуру, и, я уверен, что не признают", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что строительство армии было приоритетным вопросом для Гейдара Алиева.

"Потому что, когда он пришел к власти, у нас не было регулярной армии. Наша основная проблема была связана с этим. Процесс строительства армии связан с именем Гейдара Алиева. Сегодня успешно идет процесс строительства армии. Азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе. Это также подтверждают все международные рейтинги. И с точки зрения материально-технического обеспечения, снабжения, боеспособности, духа патриотизма сегодня азербайджанская армия в мировом масштабе входит в число сильных армий. Это также показало и столкновение, произошедшее в апреле прошлого года. Героические азербайджанские солдаты и офицеры освободили от оккупантов часть оккупированных земель - Агдере, часть бывшей Нагорно-Карабахской автономной области - земли Физулинского и Джабраильского районов, там был поднят флаг Азербайджана. Это и есть сегодняшняя азербайджанская армия. Мы гордимся своей армией и никому не можем позволить бросать тень на успехи нашей армии", - сказал Президент Ильхам Алиев.