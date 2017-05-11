Президент Азербайджана: “Проведенный в Нагорном Карабахе так называемый "референдум" никто не признал”

2017-05-11 00:23 | www.apa.az | 2

«На пути урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта мы, как и Гейдар Алиев, защищаем нашу принципиальную позицию, и эта позиция укрепляется изо дня в день».

По сообщению АПА, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественной церемонии, посвященной 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 13-летию деятельности Фонда Гейдара Алиева.

Глава государства отметил, что такие организации, как Европарламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества приняли решения, резолюции, отражающие позицию Азербайджана, и осудили оккупационную политику Армении: «За эти годы многие страны официально признали Ходжалинский геноцид как геноцид, никто не признал проведенный недавно в Нагорном Карабахе так называемый "референдум". Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ также заявили, что не признают этот "референдум". Соседние страны выступили с такими же заявлениями, показав, что они с уважением относятся к территориальной целостности нашей страны».

Глава государства отметил, что процесс строительства армии связан с именем Гейдара Алиева: «Сегодня успешно идет процесс строительства армии. Азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе. Это также подтверждают все международные рейтинги. Это также показало и столкновение, произошедшее в апреле прошлого года. Героические азербайджанские солдаты и офицеры освободили от оккупантов часть оккупированных земель - Агдере, часть бывшей Нагорно-Карабахской автономной области - земли Физулинского и Джабраильского районов. Там был поднят флаг Азербайджана».

«К сожалению, действующая в Азербайджане "пятая колонна", желающие сегодня выдать себя за оппозицию антинациональные, продажные элементы, стараются нанести удар и по самым священным ценностям государства. Стараются, но ничего не получается. Азербайджанский народ в 1993 году изгнал эти антинациональные элементы из власти. Они активизируются, когда получают инструкцию из-за рубежа. На их митинги никто не приходит, кроме родственников. Даже их родственники не приходят. Окончательно маргинализованный элемент, конечно же, не может повлиять на нашу работу. Однако они стараются запятнать наше развитие, успехи нашего государства, нашу армию. В прошлом году наша армия продемонстрировала на что способна. Азербайджанская армия в любой момент способна освободить оккупированные земли», сказал глава государства.