"Реал" вышел в финал Лиги чемпионов

2017-05-11 00:43 | www.apa.az | 4

Мадридский "Реал" проиграл в гостях "Атлетико" со счетом 1:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, но смог выйти в финал турнира.

Как сообщает АПА, забитыми мячами в составе хозяев отметились Сауль (12-я минута) и Антуан Гризманн (16). Гости ответили точным ударом Иско (42).

Первая встреча команд завершилась победой "Реала" со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух матчей дальше прошел "королевский" клуб.

В решающем матче турнира "Реал" сыграет с итальянским "Ювентусом". Финал пройдет 3 июня в Кардиффе (Уэльс).