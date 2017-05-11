Страны ОПЕК согласились продлить заморозку уровня нефтедобычи

2017-05-11 01:04 | www.apa.az | 2

Страны ОПЕК пришли к согласию и ориентируются на продление соглашения по заморозке уровней добычи нефти/

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.

"Есть согласие и ориентация на продление, так как это приведет к стабилизации цен, что отразится положительно на иракском бюджете", - заявил аль-Лаиби.

Министр подтвердил, что ОПЕК будет обсуждать вопрос продления соглашения 25 мая на очередном заседании в Вене. Действующая версия договора, призванного стабилизировать цены на нефть, истекает летом.

ОПЕК 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.