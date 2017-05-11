В Венесуэле в ходе протестов погиб еще один человек

2017-05-11 02:13 | www.apa.az | 3

Еще один человек был убит в среду в ходе антиправительственных протестов в столице Венесуэлы Каракасе.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в среду был убит 26-летний Мигель Кастильо , получивший межреберную рану в городе Лас-Мерседес.

С учетом скончавшегося чуть ранее от полученного ранения человека в штате Мерида общее число жертв протестов достигло, по официальным данным, 39 человек, однако, по информации правозащитников, оно составляет 46 человек.

Кроме того, не менее 84 человек пострадали в среду в ходе действий сил безопасности по разгону манифестантов в Каракасе.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.