В результате взрыва на принадлежащем ИГ складе оружия в Сирии погибли 20 человек

2017-05-11 03:06 | www.apa.az | 3

Не менее 20 человек погибли при взрывах на складе боеприпасов запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в доме, который боевики использовали в качестве хранилища боеприпасов в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны, в среду вечером произошло три взрыва.

В результате взрывов было разрушено 15 домов и несколько автомобилей.