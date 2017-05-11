Президент Ильхам Алиев: “Гейдар Алиев принес Азербайджану стабильность”

2017-05-11 03:30 | www.apa.az | 2

"C 2003 года по сей день политика Гейдара Алиева живет и обогащается новыми формами, Азербайджан развивается. Гейдар Алиев принес Азербайджану стабильность. Сегодня Азербайджан является одной из самых стабильных стран в мировом масштабе, наша стабильность основана на воле народа".

По сообщению АПА, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественной церемонии, посвященной 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 13-летию деятельности Фонда Гейдара Алиева.

Глава государства отметил, что в 1993 году Гейдар Алиев дал старт глубоким политическим реформам в Азербайджане: «Проведением политических реформ развитию демократии в Азербайджане был дан огромный импульс. Сегодня в Азербайджане имеются все свободы. Азербайджанское общество живет в условиях свободы, продолжаются политические реформы. Мы неоднократно демонстрировали приверженность демократическому пути. В 1993 году Гейдар Алиев стал проводить успешную внешнюю политику. В результате этой политики Азербайджану удалось выйти из международной изоляции. До того времени в мире вообще не было информации об Азербайджане, либо армянские лоббисты доводили до мировой общественности неверные, искаженные сведения о нашей стране. Гейдару Алиеву удалось прорвать эту информационную блокаду. Гейдар Алиев придал импульс началу глубоких экономических реформ. Сегодня экономика Азербайджана по всем параметрам может служить примером для всех стран».

«Баку сегодня является одним из красивейших городов мира. Созданы современные символы Баку. Один из них – этот носящий имя великого лидера величественный Центр Гейдара Алиева. Сегодня – пятая годовщина открытия Центра Гейдара Алиева, Пять лет назад мы провели первую встречу в Центре Гейдара Алиева. Это – символ независимости, развития. На мой взгляд, среди современных произведений архитектуры Центр Гейдара Алиева находится на первом месте. То есть сказанное мною еще раз показывает, что в своем последнем обращении к народу великий лидер, как всегда, сделал верный прогноз. Он верил и знал, что его продолжатели сделают все, что он не успел, так и случилось. Мы, его продолжатели, гордимся этим. Мы гордимся тем, что сохраняем и развиваем его идеи. Гордимся тем, что укрепляем нашу независимость, идем и будем идти по пути Гейдара Алиева», сказал президент Азербайджана.