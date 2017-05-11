Трамп обсудит с Эрдоганом 16 мая борьбу с терроризмом

2017-05-11 03:48 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп примет в Вашингтоне 16 мая турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, они обсудят двусторонние отношения и борьбу с терроризмом.

Как передает АПА, об этом сообщил в четверг Белый дом.

"Президент Трамп примет президента Эрдогана в Белом доме 16 мая. Лидеры обсудят пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений и углубление сотрудничества в борьбе с терроризмом во всех его формах", — говорится в сообщении.