В Баку обнаружено 100 кг просроченной колбасы

2017-05-11 05:35 | www.apa.az | 4

5 мая в Баку, в поселке им. Расул-заде, была проведена проверка в амбаре, принадлежащем Гасанову Фуаду Алик оглу.

Как сообщили АПА в пресс-службе Государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства Азербайджана, в ходе проверки выявлено, что вышеуказанный гражданин хранил в антисанитарных условиях, а также продавал непригодные к употреблению мясопродукты, произведенные фирмой «Пайим» («Колбаса вареная докторская», полукопченая «Краковская» и др.)

В амбаре было обнаружено 100 кг просроченной колбасы и мясных продуктов.

По данному факту проводится расследование.