В Индии при обрушении стены погибли более 20 человек

2017-05-11 05:39 | www.apa.az | 4

Часть стены обрушилась во время празднования свадьбы в индийском штате Раджастхан.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, 23 человека погибли, 28 получили ранения.

Инцидент произошел в среду вечером в районе Бхаратпур (Bharatpur). По данным полиции, часть здания обрушилась из-за пыльной бури, в результате обрушения многие гости свадьбы оказались под завалами.

"Что касается официальных данных, 23 человека, включая 11 мужчин, восемь женщин, четырех детей, погибли. Число раненых – 28. Проводится спасательная операция", — сказал представитель местной полиции Алок Вашишт.

Раненые доставлены в больницу, состояние пострадавших не уточняется.