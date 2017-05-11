В Китае во время землетрясения разрушились 180 зданий - ОБНОВЛЕНО-1

2017-05-11 06:28 | www.apa.az | 3

По меньшей мере 180 зданий оказались разрушенными в результате землетрясения магнитудой 5,5, произошедшего в четверг в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по последним данным, в результате землетрясения погибли 8 человек, число раненых превысило 20 человек. Всего от последствий землетрясения пострадали 789 местных жителей.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 залегал на глубине восьми километров.

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Число жертв в результате произошедшего 11 мая землетрясения на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района достигло восьми человек.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, ранее поступила информация о четырех погибших.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром примерно в 06:00 по местному времени на территории уезда Ташкурган. Очаг залегал на глубине 8 км.

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Четыре человека погибли в результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, информации о количестве раненых пока нет, власти проверяют информацию.

Сообщается, что на некоторых зданиях есть трещины, также имеет место обрушение стен.