Сегодня определятся финалисты Лиги Европы по футболу

2017-05-11 07:20 | www.apa.az | 3

Ответные полуфинальные матчи футбольной Лиги Европы пройдут в четверг в английском Манчестере и французском Лионе.

Как передает АПА, "Манчестер Юнайтед" на своем поле намерен удержать преимущество, добытое в гостевой встрече с испанской "Сельтой", тогда как "Лиону" необходимо отыграть три гола во встрече с "Аяксом" из Нидерландов.

Неделю назад "Манчестер Юнайтед" победил в Виго со счетом 1:0, подтвердив статус главного фаворита нынешней Лиги Европы. Матч "Манчестер Юнайтед" - "Сельта" пройдет на стадионе "Олд Траффорд", начало - 22:05 бк.

"Лион" неделю назад проиграл «Аяксу» из Амстердама со счетом 1:4, однако сбрасывать со счетов французский клуб не стоит. В 1/8 финала "Лион" забил 11 мячей в ворота другого клуба из Нидерландов - АЗ, на своем поле победив соперника - 7:1. Матч "Лион" - "Аякс" пройдет в 22:05 бк на "Стад де Лион".

Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в Стокгольме.