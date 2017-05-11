В конференции Caspian Oil"Gas-2017 примут участие 400 делегатов из 30 стран мира

2017-05-11 10:06 | www.apa.az | 3

C 1 по 2 июня в JW Marriot Absheron Hotel пройдет крупнейшее мероприятие энергетического сектора в Прикаспийском регионе - 24-я международная конференция «Нефть и газ Каспия» Caspian Oil&Gas Conference 2017. Являясь ключевым событием нефтегазовой отрасли в регионе, конференция ежегодно собирает руководителей самого высокого уровня для обсуждения важных нефтегазовых проектов каспийского региона и обеспечения энергетической безопасности. Неоценимую поддержку проекту Caspian Oil&Gas оказывают Министерство энергетики и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает АПА-Экономикс, конференция раскроет такие вопросы как: роль Азербайджана в мировой энергетике; общее положение ведущих проектов и стратегии их будущего развития; планы ключевых игроков по разработке месторождений на суше и на море; расширение международного сотрудничества в реализации нефтегазовых проектов; обзор развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей в Азербайджане; диверсификация маршрутов транспортировки нефти и газа из Каспийского региона; Азербайджан как транспортно-логистический хаб Каспийского региона; использование передовых технологий для повышения коэффициента извлечения и производства нефти; повышение коэффициента извлекаемой нефти путем передовых технологий бурения и добычи; развитие альтернативной энергетики Азербайджана. В конференции планируется участие около 400 делегатов более чем из 30 стран мира. В этом году постоянный участник и партнер BP отмечает 25-летие сотрудничества с Азербайджаном. Этому юбилейному событию будет посвящено одно из заседаний конференции «BP – Долгосрочный партнер Азербайджана в течение 25 лет».

Статус мероприятия подчеркивает и состав спонсоров конференции. Генеральным спонсором конференции выступает SOCAR. Золотым спонсором конференции является компания BP, Petronas, серебряные спонсоры - INPEX, McDermott, Statoil, Reflex Marine, Schlumberger, бронзовые спонсоры – Caspian Geophysical, Microsoft, Siemens, Dentons, Fluor, Nobel Upstream, TAP, Total, Zenith Energy, Yokogawa, Lamor Corporation. Генеральным медиа-партнером конференции выступает Caspian Energy International Media Group.

Таким образом, конференция традиционно предоставит возможность подрядчикам пообщаться с заказчиками и коллегами, продемонстрировать технологии и услуги в действии, приобрести полезные деловые контакты, а также принесут с собой поток новой информации и технологий, расширяя возможности для международного сотрудничества в нефтегазовой области. Организаторами конференции являются компания ITE Group и ее партнер Iteca Caspian.