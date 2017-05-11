Азербайджан повысил импорт автомобилей на 11%

2017-05-11 10:10 | www.apa.az | 3

За январь-апрель текущего года в Азербайджан из-за рубежа импортировано 1 943 автомобиля, что на 201 ед. или на 11,54% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомтаможни, из них 26 автомобилей – транспортные средства, предусмотренные для перевозки 10-ти и более человек, включая водителя, 1620 – легковые автомобили, предусмотренные в частности для перевозки пассажиров, и другие моторные транспортные средства, 268 – грузовые автомобили, 29 – автомобили спецназначения.