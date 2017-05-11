В Индии при обрушении стены на свадьбе погибли 26 человек

2017-05-11 10:15 | www.apa.az | 3

По меньшей мере 26 человек погибли при обрушении стены во время празднования свадьбы в индийском штате Раджастхан.

Ранее сообщалось о 23 погибших и 28 пострадавших.

Инцидент произошел в районе Бхаратпур (Bharatpur). Гости свадьбы пытались укрыться от пылевой бури под навесом, когда на них обрушилась четырехметровая стена, к которой был пристроен навес.

Среди погибших не менее восьми женщин и четырех детей.