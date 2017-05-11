Экс-глава ФБР США прокомментировал свое увольнение Трампом

2017-05-11 10:18 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп может без обоснованных причин снять с должности человека, возглавляющего ФБР США, считает Джеймс Коми 9 мая американский лидер отправил в отставку за утрату доверия.

Как сообщает АПА, по данным источников Reuters, это произошло из-за того, что Коми перестал проявлять лояльность Трампу.





Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми, которого ранее президент Дональд Трамп снял с занимаемой должности, заявил, что подозревал главу государства в способности без обоснованных причин уволить его. Об этом он написал в своем прощальном письме к подчиненным, текст которого распространил телеканал CNN.





«Долгое время я считал, что президент может уволить главу ФБР без какой-либо веской причины или без причины в принципе. Я не собираюсь тратить время на пустые размышления по поводу этого решения и того, каким образом оно должно было быть принято. Я надеюсь, вы тоже. Это уже произошло, со мной все будет в порядке, хотя мне будет очень не хватать вас и этой работы», — приводит телеканал слова Коми.





Он подчеркнул, что ему будет сложно оставить людей, с которыми он работал на протяжении всего времени своего руководства ведомством.





Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми 9 мая из-за утраты доверия — из-за того, что он «не способен эффективно руководить» правоохранительной структурой. В американском Минюсте позже пояснили, что Коми отправили в отставку из-за ошибок, которые он допустил во время расследования дела об использовании личной электронной почты Хиллари Клинтон в служебных целях в 2016 году.



CNN указал, что одной из причин увольнения является то, что Коми «не предоставил президенту гарантии своей личной преданности». По данным более 30 чиновников Белого дома, которые на условиях анонимности поговорили с The Washington Post, Трампа возмутило пристальное внимание Коми к расследованию по вмешательству России в выборы. По мнению американского президента, он уделял «слишком много внимания» российскому вопросу, однако был мало заинтересован в расследовании в отношении журналистов.



Как увольнение директора ФБР связано с «российским досье»



Reuters со ссылкой на представителей Белого дома указал, что Трамп решил уволить главу ФБР Коми из-за того, что он перестал проявлять должную лояльность и отказался предварительно предоставить его помощникам показания в сенате на слушаниях по делу об использовании Клинтон частного почтового сервера.

