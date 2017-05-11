Между учреждениями МОП Азербайджана и турецкой компанией ASELSAN подписано 4 меморандума

2017-05-11 10:32 | www.apa.az | 3

Министерство оборонной промышленности Азербайджана, принимающее участие на международной оборонной выставке IDEF-2017 в Стамбуле, провело встречи с рядом иностранных компаний и военных структур в связи с экспортом продукции оборонного назначения азербайджанского производства.

Об этом АПА сказал министр оборонной промышленности Явер Джамалов.

Министр отметил, что в настоящее время МОП ведет работу по увеличению экспорта. Кроме того, проводятся встречи с турецкими и другими иностранными компаниями, принимающими участие на выставке в сфере создания новых технологий и их производства.

Во второй день выставки между учреждениями МОП и турецкой компанией ASELSAN подписано 4 меморандума. Два из них подписаны с Институтом научных исследований МОП, оставшиеся с ПО «Cihaz» и «Optika-Mexanika».

Меморандумы предусматривают создание совместно с компанией ASELSAN различных устройств и систем вооружения.



Министр Я.Джамалов отметил, что между Министерством оборонной промышленности и турецкой компанией «Otokar», занимающейся производством военной техники, достигнута договоренность о производстве и ремонте бронемашин в Азербайджане.



В рамках выставки в компаниях «Vestel Savunma» и «AYESAŞ» для представителей Вооруженных сил Азербайджана состоялась презентация. Было проинформировано о реализованных компанией «AYESAŞ» проектах в авиационном секторе в Турции и НАТО, была представлена продукция компании.



Азербайджанская делегация провела встречи с руководством компаний ASELSAN и ROKETSAN, на которых были обсуждены нынешние и будущие проекты.

Состоялась также презентация модернизированного со стороны ASELSAN и принадлежащего ВВС Азербайджана вертолета Ми-17. Было отмечено, что в результате модернизации увеличились возможности вертолета.

Компания ROKETSAN проинформировала участников выставки о тактической ракете «Хан» с дальностью действия 290 км и крылатой ракете SOM. Были показаны видео, где демонстрировались эти ракеты в действии.

Отметим, Азербайджан уже в 5 раз участвует на выставке IDEF. На этой выставке впервые МОП представило артиллерийские снаряды различного калибра, защитное противоминное транспортное средство «Туфан» и снайперскую винтовку «Вашак».