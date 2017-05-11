В Саатлы произошло сильное землетрясение

2017-05-11 10:32 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в центре, сегодня в 07:24:19 по местному времени на территории Саатлинского района было зарегистрировано землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 5,3, глубина – 39 км.

Подземные толчки в эпицентре ощущались до 5 баллов, в близлежащих населенных пунктах – до 3-4 баллов.

Подземные толки ощутили жители города Кюрдамирского, Шамахинского, Агсуинского, Гаджигабульского, Сабирабадского и Физулинского районов.