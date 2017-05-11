В Пираллахи состоялось открытие после реконструкции улицы Самеда Вургуна

2017-05-11 10:40 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции улицы Самеда Вургуна в поселке Пираллахи.

Как передает АПА-Экономикс, было отмечено, что ширина четырехполосной дороги протяженностью восемь километров была доведена после реконструкции до 18 метров. Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги, и сам управлял автомобилем.