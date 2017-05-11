В Азербайджане проводится диагностическое оценивание еще более 12 тысяч учителей

2017-05-11 10:43 | www.apa.az | 3

Сегодня началось очередное диагностическое оценивание учителей.

Как сообщили АПА в Министерстве образования, будет проводиться оценивание учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях Гахского, Габалинского, Шекинского, Загатальского, Балакенского, Огузского районов, а также размещенных в этих районах общеобразовательных учреждениях Агдамского, Лачинского, Кельбаджарского и Ходжалинского районов.

Также будет проводиться диагностическое оценивание преподавателей общеобразовательных предметов в профтехучилищах.

Согласно результатам оценивания будет определен уровень знаний и навыков учителей, увеличена норма учебной нагрузки и заработная плата. Преподаватели также будут привлечены к развивающим тренингам.