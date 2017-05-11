Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле достигло 1,3 млрд. долларов

2017-05-11 10:47 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА-Экономикс в Государственном таможенном комитете, это на 11,35% больше по сравнению с показателем за соответствующий прошлогодний период. При этом экспорт за отчетный период составил 3 млрд. 430 млн. 702,21 тыс. долларов, что на 41,11% больше по сравнению с показателем за соответствующий прошлогодний период. За отчетный период импорт составил 2 млрд. 164 млн. 997,72 тыс. долларов, что на 16,53% меньше по сравнению с показателем за соответствующий период 2016 года. В результате возникло положительное сальдо на 1 млрд. 265 млн. 704,49 тыс. долларов.