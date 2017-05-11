В Губе найдено тело 4-летнего ребенка

2017-05-11 10:50 | www.apa.az | 3

В Губе найдено тело 4-летнего ребенка.

Как сообщает северное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Багров. Тело жителя села Мустафаева Фуада Габиб оглу, 2013 года рождения, было найдено неподалеку от дома, где он проживал. Члены семьи доставили тело мальчика в Центральную больницу Хачмазского района.

Согласно информации, полученной в прокуратуре Губинского района, для определения причин смерти ребенка назначена экспертиза.

По факту ведется расследование.