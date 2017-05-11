С завтрашнего дня в Азербайджане отменяются лицензии на импорт, транзит и экспорт алкогольных напитков и табачных изделий

2017-05-11 10:51 | www.apa.az | 3

В Азербайджане с завтрашнего дня будут отменены лицензия на импорт, транзит и экспорт алкогольных напитков и табачных изделий, а также сертификат качества для экспортируемых в Евросоюз продуктов питания.

Как передает АПА-Экономикс, это отражено в изменениях, внесенных Кабмином в «Правила декларирования товаров и транспортных средств, провозимых через таможенную границу». Решение было опубликовано 12 апреля и вступает в силу спустя 30 дней - 12 мая.

Согласно «Правилам декларирования товаров и транспортных средств, провозимых через таможенную границу», информация о провозимых через таможенную границу Азербайджана товаров и транспортных средств, размещенных под таможенным контролем, предоставляется таможенному органу в устной, письменной (на бумаге) или электронной форме. До сих пор при ввозе на таможенную территорию товаров, подлежащих обязательной сертификации, требовался сертификат соответствия, а при экспорте продуктов питания в страны Европейского союза – сертификат качества. Согласно изменениям, эти сертификаты исключены из списка требуемых документов. Также при экспорте растений и продукции растениеводства не будет требоваться фитосанитарный сертификат. До сих пор при импорте, транзите и экспорте этилового (пищевого) спирта и алкогольных напитков, табачных изделий, средств защиты растений и агрохимических веществ или их прекурсоров требовался специальный разрешительный документ (лицензия). Согласно изменениям, с завтрашнего дня лицензия будет требоваться лишь при импорте, транзите и экспорте средств защиты растений и агрохимических веществ или их прекурсоров.