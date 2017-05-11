В Азербайджане зарегистрировано еще одно землетрясение
2017-05-11 11:09 | www.apa.az | 3
На территории Саатлинского района зарегистрировано еще одно землетрясение.
Как сообщили АПА в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА, землетрясение произошло в 10:50.
Магнитуда землетрясения составила 3,3, глубина – 46 км. Подземные толчки не ощущались.
Отметим, сегодня в 07:24:19 по местному времени на территории Саатлинского района было зарегистрировано землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 5,3, глубина – 39 км.
Подземные толчки в эпицентре ощущались до 5 баллов, в близлежащих населенных пунктах – до 3-4 баллов.
Подземные толки ощутили жители города Кюрдамирского, Шамахинского, Агсуинского, Гаджигабульского, Сабирабадского и Физулинского районов.