Бакинский автовокзал возвращен на баланс Министерства транспорта, связи и высоких технологий - ЭКСКЛЮЗИВ

2017-05-11 11:12 | www.apa.az | 3

Комплекс Бакинского автовокзала, который некоторое время назад был передан на баланс Управления делами президента Азербайджана, вновь переведен на баланс Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Об этом АПА-Экономикс сообщил источник в комплексе. Факт подтвердил и источник в министерстве. «Прежнее руководство комплекса также вернулось к своей работе».

Отметим, что согласно распоряжению президента страны от 13 февраля, министерства транспорта и связи и высоких технологий были объединены, и на их базе было создано Министерство транспорта, связи и высоких технологий. Согласно распоряжению, комплекс продолжает свою деятельность при новом министерстве.