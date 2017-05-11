В Пираллахи состоялось открытие после реконструкции улицы Самеда Вургуна - ОБНОВЛЕНО

2017-05-11 11:40 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции улицы Самеда Вургуна в поселке Пираллахи.

Как передает АПА-Экономикс, было отмечено, что ширина четырехполосной дороги протяженностью восемь километров была доведена после реконструкции до 18 метров. Реконструированная дорога обеспечивает жителям поселка удобный выход через проспект Гейдара Алиева в центр города Баку, а также в Международный аэропорт Гейдар Алиев, поселки Шувалан, Мярдякан, Бузовна, Бильгях и др. Глава государства разрезал ленту в знак открытия дороги и сел за руль автомобиля. В заключение была сделана фотография на память.