С сентября начнет функционировать компания Caspian Energy Georgia

2017-05-11 12:10 | www.apa.az | 4

С сентября в Грузии начнет функционировать компания Caspian Energy Georgia.

Как сообщили АПА-Экономикс в компании, Caspian Energy Georgia будет представлять интересы Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Energy Interna­tional Media Group на территории Грузии», - заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

По его словам, компания создается в результате многочисленных обращений грузинских, азербайджанских, турецких и казахстанских компаний, которые хотят активизировать сотрудничество на территории Грузии. Как отметил Тельман Алиев, Caspian Energy Georgia будет заниматься организацией бизнес-форумов, CEO lunch, тренингов, семинаров, круглых столов, ежегодного Caspian Energy Forum в Тбилиси и Батуми. Кроме того, один раз в год будет проводиться церемония вручения национальных и международных премий Caspian Energy Award, Caspian Business Award, Caspian CEO Award и Brand Award. В перспективе планируется издание отдельного ежеквартального журнала Caspian Energy, посвященного экономическому раз­витию и инвестиционной привлекательности Грузии.

«Все компании являющиеся членами Caspian European Club Georgia и Caspian American Club Georgia смогут на бесплат­ной основе принимать участие на всех мероприятиях в Азербайджане, Казахстане и Турции, проводимых под эгидой Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Energy International Media Group», - заключил Тельман Алиев.

Компании, желающие вступить в Caspian European Club, могут пройти регистрацию на сайте http://www.caspianenergy.org/.