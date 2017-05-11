В Москве прошло официальное мероприятие по случаю 94 годовщины со дня рождения Гейдара Алиева

2017-05-11 12:18 | www.apa.az | 2

В Москве прошло мероприятие по случаю 94 годовщины со дня рождения Гейдара Алиева.

Как сообщает московский корреспондент АПА, на мероприятии в Гостевом доме посольства Азербайджана в России приняли участие представитель президента России Александр Беглов, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, зампредседателя Совета Федерации России Ильяс Умаханов, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, другие официальные лица, депутаты, а также члены азербайджанской диаспоры в России.

Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев сказал АПА, что неоднократно встречался с Гейдаром Алиевым: «Гейдар Алиев был интернационалистом. Он высоко ценил дружбу народов, проживавших в Советском Союзе. Алиев был сторонником сохранения и укрепления дружбы среди народов стран СНГ. Сегодня путь Гейдара Алиева продолжает его сын, президент Азербайджана Ильхам Алиев. Я очень рад, что Азербайджан активно участвует в экономическом и гуманитарном сотрудничестве в рамках СНГ».

С.Лебедев также коснулся вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Он подчеркнул, что лидеры стран СНГ заинтересованы в скорейшем урегулировании этого конфликта с учетом интересов обоих народов: «Уверен, что это будет отвечать интересам азербайджанского и армянского народов. Лидеры наших стран прилагают всевозможные усилия для того, чтобы содействовать урегулированию этого конфликта. Об этом также свидетельствует проведенная в Москве встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении. Также предпринимаются другие шаги, направленные на скорейшее мирное урегулирование конфликта. Надеюсь, что эти общие усилия приведут к достижению желаемого результата».

Народный артист СССР Иосиф Кобзон сказал, что Гейдар Алиев заложил фундамент отношений Россия-Азербайджан: «Он приходил на мои концерты. Честно говоря, я завидовал Муслиму Магомаеву и другим коллегам, что их искусство и культуру понимает такой мудрый руководитель. Все эти ценности Гейдар Алиев передал своему сыну Ильхаму Алиеву».



Председатель комитета Совета Федерации России Константин Косачев сказал, что масштаб личности Гейдара Алиева был очень большим: «Проведенная им работа настолько велика, что можно говорить о ней днями. Сегодня его идеи продолжает президент Ильхам Алиев. Азербайджан успешно развивается. Это не так уж легко в нынешней сложной геополитической ситуации. Азербайджан так же, как и Россию, многие недолюбливают. Но современный Азербайджан держится достойно, не позволяет нарушать свой суверенитет. Скажем так, заложенная Гейдаром Алиевым политическая линия продолжается. Проводимая сегодня руководством страны политика доказывает, что она является адекватной и отвечает национальным интересам».



Далее началась официальная часть мероприятия. Открыв мероприятие вступительным словом, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу сказал, что в период работы в Москве Гейдар Алиев сделал многое для регионов России и стран бывшего Союза: «Гейдар Алиев был одним из руководителей СССР. Его заслуги перед Советским Союзом неоспоримы. Сегодня здесь присутствуют люди, знавшие его и работавшие с ним плечом к плечу».



На мероприятии воспоминаниями о Гейдаре Алиеве поделились заместитель председателя Совета Федерации России Ильяс Умаханов, представитель президента России Михаил Швыдкой, бывший работник Совета Министров СССР Владимир Ухов и другие.