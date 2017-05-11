НОК определил награды азербайджанским спортсменам за достижения на Исламиаде

2017-05-11 12:23 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, для поощрения азербайджанских спортсменов и их тренеров к достижению самых высоких результатов на IV Играх Исламской Солидарности были определены следующие награды:

- за первое место каждому спортсмену 50 тысяч манатов, его личному тренеру – 25 тысяч манатов;

- за второе место каждому спортсмену – 30 тысяч манатов, его личному тренеру – 15 тысяч манатов;

- за третье место каждому спортсмену – 20 тысяч манатов, его личному тренеру – 10 тысяч манатов.