Со следующего года в некоторые страны можно будет поехать по удостоверениям личности

2017-05-11 12:24 | www.apa.az | 2

С 1 января следующего года, если будут достигнуты соглашения с соответствующими международными структурами, удостоверение личности граждане Азербайджана смогут использовать как документ для въезда и выезда из страны.

Как сообщает АПА, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О применении закона №628-VQD от 25 апреля 2017 года» в связи с внесением изменений в закон «О внесении изменений в Миграционный Кодекс Азербайджана № 1295-IVQD от 29 мая 2015 года».

Отметим, в законе «О внесении изменений в Миграционный Кодекс Азербайджана № 1295-IVQD от 29 мая 2015 года» въезд-выезд из страны с использованием удостоверения личности был предусмотрен с 1 января 2017 года. В связи с продлениям срока действия удостоверений нового поколения граждан Азербайджана и индивидуальной идентификационной карты граждан, не достигших 15 лет, в некоторые законы Азербайджанской Республики были внесены изменения, согласно чему этот срок был изменен.