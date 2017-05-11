Washington Times: Ильхам Алиев не использует экспорт энергоресурсов в политических целях

2017-05-11 12:34 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом говорится в опубликованной в газете «The Washington Times» статье о сотрудничестве между двумя странами.

В статье говорится, что в отличие от своих соседей, Азербайджан никогда не использовал энергетику как геополитическое оружие. Возглавляющий мусульманскую страну, в которой проживает 9 миллионов человек, Ильхам Алиев в отличие от Владимира Путина и Аятоллы Али Хаменеи не использует экспорт энергии в политических целях, что имеет значение для США: «Этот 56-летний лидер понимает, что если у граждан Украины зимой не будет газа, они могут умереть от холода, или же если летом газ для Европы будет отключен на несколько дней, то скоропортящиеся продукты, транспортируемые с континента на континент, могут пострадать. Таким образом Азербайджан доказал, что сегодня в регионе Ближнего Востока он является самым надежным партнером в плане обеспечения энергетической безопасности Запада».

В статье отмечается, что реализуемые Азербайджаном проекты TANAP и TAP нуждаются в неотложной помощи США: «Этот проект подразумевает поставку к 2020 году в Европу 355 миллиардов кубометров природного газа. Таким образом, Азербайджан становится надежным экспортером энергоресурсов в Европу, что уменьшает ее зависимость от России».

Также подчеркивается, что сразу после терактов 11 сентября в США Гейдар Алиев пригласил американского посла Росса Уилсона к себе и выразил поддержку: «Сотрудничество США и Азербайджана в борьбе с глобальным терроризмом сегодня осуществляется его сыном Ильхамом Алиевым. К примеру, американские военно-транспортные самолеты имеют право беспрепятственно пересекать воздушное пространство Азербайджана, что в свою очередь позволяет транспортному командованию Пентагона своевременно поставлять товары и амуницию войскам США».