На территории Азербайджана ожидаются грозы, дожди

2017-05-11 12:47 | www.apa.az | 2

12 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Однако ночью и вечером местами возможны дожди. Подует порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15°, днем 18-21° тепла, в Баку ночью 13-15°, днем 19-21° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 85-95%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, местами интенсивного характера. Ночью и утром возможен туман. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем 19-23° тепла, в горах ночью 4-9° тепла, днем 10-15° тепла.