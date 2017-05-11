Стало известно, когда будут распределены между журналистами квартиры во втором здании

2017-05-11 12:52 | www.apa.az | 4

Исполнительный директор Фонда государственной поддержки развитию средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики Вугар Сафарли сообщил АПА, что квартиры второго здания будут переданы журналистам 22 июля этого года – в День национальной прессы.

17-этажное здание состоит из 3 подъездов и 255 квартир.

Построенное для журналистов первое здание было сдано в эксплуатацию 22 июля 2013 года.