Стало известно, когда будут распределены между журналистами квартиры во втором здании
2017-05-11 12:52 | www.apa.az | 4
Исполнительный директор Фонда государственной поддержки развитию средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики Вугар Сафарли сообщил АПА, что квартиры второго здания будут переданы журналистам 22 июля этого года – в День национальной прессы.
17-этажное здание состоит из 3 подъездов и 255 квартир.
Построенное для журналистов первое здание было сдано в эксплуатацию 22 июля 2013 года.