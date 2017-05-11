В одной из гостиниц Еревана обнаружено тело иранского туриста

2017-05-11 13:37 | www.apa.az | 3

В ереванской гостинице «Ширак» 11 мая обнаружено тело иранского туриста.

Как передает АПА со ссылкой на news.am, об этом сообщил начальник пресс-службы Полиции Армении Эдгар Джаноян.

По его словам, звонок поступил сегодня в 14:40. «Оперативная группа выяснила, что в одной из комнат указанной гостиницы на 10 этаже обнаружено тело гражданина ИРИ, 1983 года рождения»,- заявил Джаноян, подчеркнув при этом, что внешний осмотр не выявил никаких следов насилия на теле.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.