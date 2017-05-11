Всемирный банк: Девальвация маната запоздала

2017-05-11 13:41 | www.apa.az | 3

«Необходимо разработать всестороннюю стратегию по развитию экономики Азербайджана». Как передает АПА-Экономикс, об этом на сегодняшней видеоконференции сказал главный экономист Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Ганс Тиммер. По его словам, из-за сокращения нефтяных доходов Азербайджан потерял 25% покупательской способности, что стало большим шоком для национальной экономики.

«В Азербайджане должна быть обеспечена курсовая гибкость. То есть, цены внутри страны должны быть приведены в соответствие с зарубежными. Если это не произойдет за счет курса, то произойдет за счет коррекции цен. Коррекция курса в Азербайджане запоздала. Поэтому отрицательных воздействий на экономику было много. Ситуация в монетарной политике Азербайджана значительно улучшилась. Наряду с этим, важно обеспечить оздоровление банковского сектора. Банки должны быть оздоровлены не за счет фискальной политики, а за счет реструктуризации».