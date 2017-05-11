Минобороны Азербайджана: Подразделениями азербайджанской армии был подбит автомобиль, который по версии вражеских СМИ принадлежал армянскому телеканалу

2017-05-11 13:46 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе министерства, в информации говорится, что нашими подразделениями был открыт огонь в ответ на обстрел наших позиций, совершенный из замаскированного транспортного средства ВС Армении, который не имел какого-либо отличительного знака медиа или гражданской организации и предположительно принадлежал армянскому телеканалу «Шант».

«Также заявляем, что наши Вооруженные силы принимают меры только в ответ на использование врагом военной силы, против средств и объектов военного назначения», - сообщили в Минобороны.

Отметим, по утверждению армянских СМИ, 10 мая около 18:00 на территории Нагорного Карабаха азербайджанские военнослужащие обстреляли автомобиль съемочной группы программы «На позициях» телекомпании «Шант», в результате чего пострадал оператор Давид Атоян.