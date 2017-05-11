Всемирный банк прогнозирует спад ВВП Азербайджана в 2017 году на уровне 1,4%

2017-05-11 13:50 | www.apa.az | 3

Всемирный банк прогнозирует спад ВВП Азербайджана в 2017 году на уровне 1,4%.

Как передает АПА-Экономикс, это отмечается в обзоре ВБ по экономике стран Европы и Центральной Азии. Ранее ВБ прогнозировал рост ВВП Азербайджана на 2017 год на уровне 1,2%. Согласно оценкам банка, в 2018 году экономический рост в Азербайджане составит 0,6% (предыдущий прогноз – 2,3%). ВБ так же прогнозирует инфляцию в Азербайджане на 2017 год на уровне 7,8% (предыдущий прогноз – 5%), на 2018 год - на уровне 4,2%.