Завершился первый Бакинский шопинг-фестиваль

2017-05-11 14:25 | www.apa.az | 3

Подошел к концу первый в истории Азербайджана шопинг -фестиваль. Бакинский шопинг-фестиваль, который проходил с 10 апреля по 10 мая, превзошел все ожидания.

Как сообщили АПА-Экономикс в организационном комитете, проект, претворенный в жизнь профессиональной командой Бюро конгрессов Азербайджана при Министерстве культуры и туризма Азербайджанской Республики, в сотрудничестве с соответствующими государственными органами, частным сектором и добровольцами, был встречен с интересом в нашей стране и международном сообществе.

По словам министра культуры и туризма Абульфаса Гараева, Бакинский шопинг-фестиваль вызвал большой ажиотаж на мировом рынке туризма. Министр высоко оценил активное участие в фестивале не только туристов, но и местных граждан. Согласно заключению местных и иностранных специалистов, данная инициатива послужила важным шагом для укрепления в регионе лидерства в этой сфере. Впервые в мировой практике возможностями шопинг-фестиваля смогли воспользоваться и туристы, и местное население.

Отметим, что магазинами-участниками фестиваля были проведены многочисленные кампании, объявлены скидки от 30 до 70%. Кроме этого, специальная программа по возврату НДС, представленная гражданам Азербайджана и туристам, была встречена с большим восторгом всеми покупателями.

Если система Tax Free для иностранных граждан применялась при покупках на сумму более 300 манатов, то во время фестиваля она была снижена до 100 манатов. С другой стороны, во время фестиваля туристы могли получить Tax Free не в аэропорту, как обычно, а в городе. Вместе с тем впервые в мире местное население смогло воспользоваться возможностью возврата НДС.

В течение всего фестиваля ежедневно организовывались различные художественные и развлекательные мероприятия. Множество развлекательных программ, воспринятых с большим интересом туристами и жителями города, были организованы в торговых центрах столицы и особенно привлекательном для туристов Ичеришехере. С большим интересом были встречены выступления почетных гостей фестиваля – звезд мировой величины Джанлуки Вакки и Веры Брежневой, а также других деятелей искусства.

Фестиваль находился в центре внимания не только местных медиа, но и международного сообщества и иностранных СМИ. Можно с уверенностью сказать, что Бакинский шопинг-фестиваль превратился в своеобразный бренд, а также был сделан важный шаг для превращения фестиваля в традицию.

Отметим, что фестиваль, начавшийся с таким успехом, в очередной раз будет проведен в конце этого года. Об этом будет сообщено в ближайшее время.