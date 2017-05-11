В Губе в связи со смертью 4-летнего ребенка задержан мужчина - ОБНОВЛЕНО
2017-05-11 15:00 | www.apa.az | 3
В Губе задержан мужчина, обнаруживший тело 4-летнего ребенка.
Как сообщает северное бюро АПА, житель села Чылгыр Губинского района Меликов Хаям Ярахмед оглу (1990 г.р.), который обнаружил тело ребенка и передал семье, был задержан спустя несколько часов. Это подтвердил председатель муниципалитета села Чылгыр Джахангир Мамедов.
Прокуратура Губинского района отказалась дать информацию о задержанном.
Отметим, тело жителя села Бяргов Мустафаева Фуада Габиб оглу, 2013 года рождения, было найдено недалеко от дома, где он проживал.
По факту ведется расследование.
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10:50
В Губе найдено тело 4-летнего ребенка.
Как сообщает северное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Бяргов. Тело жителя села Мустафаева Фуада Габиб оглу, 2013 года рождения, было найдено недалеко от дома, где он проживал. Члены семьи доставили тело мальчика в Центральную больницу Хачмазского района.
Согласно информации, полученной в прокуратуре Губинского района, для определения причин смерти ребенка назначена экспертиза.
По факту ведется расследование.