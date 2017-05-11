Житель Масаллы умер от удара электрическим током
2017-05-11 15:50 | www.apa.az | 3
Житель Масаллинского района умер от удара электрическим током.
Как сообщает южное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Гариблер. Уроженца Лерикского района Эльмира Байрамова (1989 г.р.) ударило электрическим током.
Э.Байрамов скончался по дороге в Масаллинскую центральную районную больницу.
По предварительной версии, причиной произошедшего является неосторожное обращение с электрическими проводами.
Тело отправлено в морг для экспертизы.
По факту ведется расследование.