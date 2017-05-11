Полад Бюльбюльоглу поднял в МИД России вопрос в связи с армянской провокацией 9 мая

2017-05-11 16:34 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД России, встреча была организована по просьбе посла. В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов взаимодействия между двумя странами.

Как передает московский корреспондент АПА, Полад Бюльбюльоглу довел до сведения замминистра совершенные армянской диаспорой в Москве и Санкт-Петербурге провокации во время шествия «Бессмертный полк» по случаю 9 мая – Дня Победы.

Посол попросил принять меры во избежание повторения подобных случаев в будущем.

Г. Карасин сказал, что этот вопрос взят им на контроль.

Отметим, 9 мая в Москве и Санкт-Петербурге во время шествия «Бессмертный полк» представители армянской диаспоры выкрикивали «Арцах», размахивая флаги сепаратистского режима. Между армянами и молодыми активистами азербайджанской диаспоры возник конфликт. Активисты азербайджанской диаспоры потребовали от армян убрать флаг сепаратистского режима. В это время армяне напали на азербайджанцев, в результате чего некоторые из них пострадали. Находившиеся на месте происшествия сотрудники полиции сразу вмешались.

Задержанные в Санкт-Петербурге в ходе инцидента с армянами 10 азербайджанцев были доставлены в отделение полиции, но затем были освобождены.