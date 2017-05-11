Под председательством министра А.Гараева проходит сессия Всемирной туристической организации

2017-05-11 16:36 | www.apa.az | 3

В Мадриде началась 105-я сессия Всемирной туристической организации ООН (ВТО ООН).

Как сообщили АПА-Экономикс в отделе информации и по связям с общественностью Министерства культуры и туризма, сессия проходит под председательством министра культуры и туризма Азербайджана Абульфаса Гараева.

На мероприятии участвуют генсек ВТО ООН Талеб Рифаи, исполнительный директор организации Золтан Шомоги, председатель Всемирного комитета по этике туризма Паскаль Лами и другие.

На церемонии открытия 105-й сессии Исполнительного совета выступили председатель совета А.Гараев и Т.Рифаи. На сессии, которая продлится два дня, планируется принятие новых членов совета, заслушивание отчета бюджетного комитета и др.