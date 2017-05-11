Чингиз Гусейнзаде: «Мы завоюем больше медалей, чем в Баку-2015»

2017-05-11 16:46 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», в мероприятии приняли участие министр молодёжи и спорта Азербайджана, генеральный исполнительный директор соревнований Азад Рагимов, генеральный секретарь Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС) Файсал Абдул Азиз Аль-Нассар, директор спортивного отдела Операционного комитета Исламиады Марк Хонейбунн, вице-президент Национального олимпийского комитета и СФИС Чингиз Гусейнзаде и секретарь Операционного комитета Игр Кёнуль Нуруллаева.

Рагимов отметил, что Азербайджан полностью готов к соревнованию, которое состоится 12-22-го мая в Баку: «Мы думаем, что внимание всего мира будет приковано к Азербайджану, гордимся проведением Исламиады в нашей стране. В ближайшие 11 дней представители более 50 стран будут соревноваться в различных видах спортивной программы. К сожалению, в последний момент некоторые страны отказались от участия в Исламиаде. Ливия, Судан и Кувейт, который должен был выступить под флагом Спортивной федерации исламской солидарности, не примут участия в соревновании. Мы огорчены этим, но нас не может не радовать то, что в Играх примут участие 54 страны. Баку готов к соревнованию. Исламиада будет транслироваться на 4 континентах, её смогут увидеть более 1,3 миллиарда человек».

Рагимов сказал, что ему неизвестна причина отказа 3 команд: «Шеф-де-миссионы всех 57 стран подтвердили их участие в Исламиаде. Мы тоже, в свою очередь, сделали всё от нас зависящее, построили свою работу с учётом их требований. Мы с уважением относимся к решению каждой страны. Думаю, что раз они не приехали, значит, здесь есть какая-то серьёзная причина».

Он отметил, что во время соревнования в Баку приедут руководители и официальные лица около 30 международных федераций. Рагимов подчеркнул, что репетиция церемонии открытия прошла 8-го мая на высоком уровне: «На этой церемонии будет множество прекрасных идей. Она действительно продемонстрирует ценности Ислама».

Файсал Абдул Азиз Аль-Нассар отметил, что организационная работа налажена на высоком уровне. Он выразил уверенность в том, что соревнование пройдёт отлично: «На этих Играх в Стране огней будут соревноваться более 3000 спортсменов. Неисчерпаемая поддержка Азербайджана придаст Играм дополнительный колорит. Я хочу выразить особую благодарность первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, являющейся руководителем Оргкомитета Игр. Верю, что это соревнование будет одним из лучших среди Исламских игр солидарности. В заключение хочу поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева, который решительностью и поддержкой создал условия для проведения Игр в Баку».

Чингиз Гусейнзаде рассказал о сборной Азербайджана. Он отметил, что мы впервые участвуем в соревновании в таком большом составе: «Делегация насчитывает более 500 человек. Все вопросы решены на высоком уровне. Стартующие завтра Игры приведут к большим успехам. Дать прогноз трудно, так как мы не очень хорошо знаем соперников. Мы встречались с рядом спортсменов на чемпионате Европы, поэтому располагаем информацией о них. Несмотря на это, если на Европейских играх мы планировали попасть в первую «тройку», то на этот раз хотим занять первое место. Во всяком случае, мы завоюем больше медалей, чем в Баку-2015».

Нуруллаева отметила, что спортсмены 46 стран уже размещены в Деревне атлетов. Она сказала, что ожидается приезд ещё 8 стран.