Главный педиатр: «Частные клиники заключают с компаниями договор и дают младенцам искусственное питание»

2017-05-11 17:02 | www.apa.az | 2

«У продовольственных компаний нет права дарить детским медицинским учреждениям смеси для искусственного вскармливания. В некоторых случаях мы это видим, по возможности предотвращаем. Мы должны постараться, чтобы права детей не нарушались».

Об этом АПА заявил главный педиатр республики Насиб Гулиев, комментируя заявления о том, что некоторые роддома сотрудничают с продовольственными компаниями, которые производят смеси для искусственного вскармливания.

Н.Гулиев отметил, что в родильных домах не должна продаваться смесь для искусственного вскармливания детей. Главный педиатр сказал, что не верит слухам о том, что некоторые родильные дома и врачи заключают договор с компаниями, продающими смесь для искусственного вскармливания, и кормят этой смесью новорожденных: «К большому сожалению, это делают в частных медицинских клиниках, в государственных медицинских учреждениях подобных случаев не бывает. Продающие искусственные смеси люди, компании, организации прибегают к разным нечистым способам. В последнее время они пытаются вести эту работу скрытно».