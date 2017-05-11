Грузия внесет Юрия Лужкова в черный список

2017-05-11 17:36 | www.apa.az | 3

Грузия внесет в черный список бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель главы МВД страны Шалва Хуцишвили.

Лужков приехал в Грузию с друзьями и супругой на майские праздники. Схиархимандрит Серафим рассказал журналистам, что Лужков посетил грузинский монастырь, чтобы послушать службу на арамейском языке. По данным грузинских СМИ, бывший мэр Москвы также побывал в патриархии.

«То, что произошло на данном этапе, было обусловлено тем, что он не был внесен в список в свое время. Мы внесем его в этот список, и он не сможет больше въехать в Грузию», — заявил Хуцишвили, чьи слова цитируют грузинские СМИ.

Ранее Лужков несколько раз посещал Абхазию и Южную Осетию, которые Грузия считает оккупированными территориями. Согласно закону «Об оккупированных территориях», их посещение без разрешения официального Тбилиси — незаконно и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.